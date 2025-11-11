Yeni Şafak
Aç insanlara kola ve cips dayatıyorlar

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yeterli insani yardım girişine izin vermezken özellikle gıda konusunda hayati kısıtlamalar uyguluyor. Gazze’deki 2,3 milyon Filistinliye et, tavuk, balık, yumurta ve benzeri ürünlerin ulaşmasını engelleyen terör devleti, bu insanlara, hastalıklara sebep olan çikolata, cips ve gazlı içecek dağıtıyor.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yeterli insani yardım girişine izin vermezken özellikle gıda konusunda hayati kısıtlamalar uyguluyor. İki yıl boyunca süren tam kuşatma yüzünden açlıkla mücadele eden Gazze’deki 2,3 milyon Filistinli ise temel gıda maddelerine hâlâ ulaşamıyor. El-Cezire’nin yayınladığı verilere göre İsrail, açlık çeken Gazzelilere protein içeren et, tavuk, balık, yumurta ve benzeri ürünlerin ulaşmasını büyük ölçüde kısıtlarken çikolata, cips, gazlı içeçekler, çekirdek gibi tâli ürünlerin girişine izin veriyor. Bu da bir yandan temel gıda ürünleri fiyatlarının tavan yapmasına sebep olurken diğer yandan açlık nedeniyle sağlık açısından zararlı olan Çikolata, Cips ve Gazlı İçecek gibi gıdalara ağırlık vermek zorunda kalan Gazzelilerin sağlık sorunlarına sürüklüyor. Söz konusu ürünlerin sebep olduğu hastalıklar arasında karın şişliği, saç dökülmesi, fiziki zayıflık, açlık, zor iyileşme, dikkat kaybı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması başta geliyor.



