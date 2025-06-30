Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Aç ve bitap ölümü bekliyor

Aç ve bitap ölümü bekliyor

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şam Kıdeyh
Şam Kıdeyh

İsrail’in Gazze’deki ablukasının kurbanlarından biri 22 aylık Şam Kıdeyh. Bir ay önce saldırıda babasını kaybeden minik Şam, Han Yunus’taki bir çadırda “akut yetersiz beslenme”yle mücadele ediyor. Sağlık sistemi çöktüğü için tedavi olamıyor, sınırlar kapalı olduğu için gıdaya ulaşamıyor. Tıpkı Gazze’deki binlerce çocuk gibi...

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı tam kuşatma, en fazla çocukları etkilemeye devam ediyor. Kuşatmanın kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Yaklaşık 1 ay önce bir saldırıda babasını kaybeden Şam, şu an Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda annesi ve ablasıyla yaşıyor. Karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şam, 2 yaşına yaklaşmasına rağmen sadece 4,5 kilo. Çadırdaki olumsuz hava koşullarının ve "açlığın" bitap düşürdüğü Şam sürekli ağlıyor. Anne İslam Kıdeyh ise kızının bu hali karşısında çaresizce yardım bekliyor.



#Gazze
#Filistin
#Soykırım
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran 2025 güncel ons, çeyrek, gram ve yarım altın alış-satış fiyatları