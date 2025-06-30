Aç ve bitap ölümü bekliyor

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı tam kuşatma, en fazla çocukları etkilemeye devam ediyor. Kuşatmanın kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Yaklaşık 1 ay önce bir saldırıda babasını kaybeden Şam, şu an Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda annesi ve ablasıyla yaşıyor. Karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şam, 2 yaşına yaklaşmasına rağmen sadece 4,5 kilo. Çadırdaki olumsuz hava koşullarının ve "açlığın" bitap düşürdüğü Şam sürekli ağlıyor. Anne İslam Kıdeyh ise kızının bu hali karşısında çaresizce yardım bekliyor.