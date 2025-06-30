Aç ve bitap ölümü bekliyor

İsrail’in Gazze’deki ablukasının kurbanlarından biri 22 aylık Şam Kıdeyh. Bir ay önce saldırıda babasını kaybeden minik Şam, Han Yunus’taki bir çadırda “akut yetersiz beslenme”yle mücadele ediyor. Sağlık sistemi çöktüğü için tedavi olamıyor, sınırlar kapalı olduğu için gıdaya ulaşamıyor. Tıpkı Gazze’deki binlerce çocuk gibi...
İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı tam kuşatma, en fazla çocukları etkilemeye devam ediyor. Kuşatmanın kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Yaklaşık 1 ay önce bir saldırıda babasını kaybeden Şam, şu an Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda annesi ve ablasıyla yaşıyor. Karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şam, 2 yaşına yaklaşmasına rağmen sadece 4,5 kilo. Çadırdaki olumsuz hava koşullarının ve "açlığın" bitap düşürdüğü Şam sürekli ağlıyor. Anne İslam Kıdeyh ise kızının bu hali karşısında çaresizce yardım bekliyor.