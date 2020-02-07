Dünya AfD Berlini böldü
AVRUPA

AfD Berlin’i böldü

Almanya’nın Thüringen eyaletinde başbakan seçimini Neo-Nazi AfD’nin belirlemesi Berlin’de krize neden oldu. Koalisyon ortakları Cumartesi günü bir kriz toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Angela Merkel
Angela Merkel

Almanya’nın doğu eyaletlerinden olan Thüringen’de önceki gün yeni başbakanın Neo-Nazi eğilimli ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle belirlemesi Berlin’de koalisyon krizine sebep oldu. AfD’nin kendisi de başbakan adayı çıkarsa da sağcı popülistler, kendi adayını değil, FDP’nin adayını seçerek hem Sol Parti liderliğinde kurulacak azınlık hükümetini engellemiş oldu, hem de federal düzeyde hükümette olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunu bölmeyi başardı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Almanya’da bir eyalet başbakanı aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmiş oldu.

DENKLEMİ DEĞİŞTİREN İŞBİRLİĞİ

Seçimde, mevcut Başbakan olan Sol Partili Bodo Ramelow, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile birlikte bir azınlık hükümeti üzerinde uzlaşma sağlamış, mecliste başbakanlık seçimine favori olarak girmişti. Ancak karşısına çıkan, Thüringen Parlamentosu’nun en küçük grubunu oluşturan Hür Demokrat Parti’nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich, AfD ve CDU’nun desteği sonucu bir oy farkı ile başbakan seçildi. Kemmerich, 90 milletvekilinin 45’inin oyunu alarak başbakan seçilirken, Yeşiller ve SPD desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oyda kaldı.

Merkel: Seçim yenilensin

  • Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi CDU’nun Thüringen eyalet meclisindeki başbakan seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (Afd) destek verdiği adaya oy vermesinin “affedilemez bir süreç” olduğunu söyledi. Seçim sonucunun tersine çevrilmesi gerektiğini belirten Merkel, seçimin yenilenmesi taleplerinin arkasında olduğunu vurguladı. Merkel, Almanya demokrasisi için kötü bir gün olduğunu, CDU’nun kendi değer ve inançlarını yıktığını sözlerine ekledi.

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