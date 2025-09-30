AfD'ye karşı ittifak kazandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde önceki gün yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda merkez sağ ve sosyal demokratların başarısı ile sonuçlandı. Ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da yerel seçimlerin 2. turunda Yeşiller, Münster dışındaki Aachen, Bonn gibi ana kent belediye başkanlıklarını kaybetti. İlk turda yüzde 15 oy oranını yakalayan aşırı sağcı Almanya Alternatif Partisi’nin (AfD) hiç bir adayı, 2. turda partiye karşı oluşan muhafazakar (CDU) – sol (SPD) bloğu karşısında belediye başkanlıklarına seçilemedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Torsten Burmester, oyların % 53,55’ini alarak Köln’ün yeni belediye başkanı seçildi. Her ne kadar AfD ana kent belediye başkanlıklarını elde edemese de, her seçim bölgesinde iki rakip adayın yarıştığı büyük şehirlerde yer yer yüzde 25 - 35 oranına ulaştı. Bu da AfD’nin sadece Doğu Almanya’da değil Batı Alman metropollerinde de toplumsal tepkiyi belirleyen bir konuma ulaştığına işaret ediyor.