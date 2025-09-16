Almanya'daki eyalet seçiminde kritik sonuç: AfD oyunu üçe katladı

20 milyonu aşan nüfusu ve 13,7 milyon seçmen sayısı ile ülkenin en büyük eyaleti olan KRV'deki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 22,1 ile ikinci, Yeşiller 13,5 ile dördüncü, Sol Parti 5,6 ile beşinci, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 3,7 oy oranıyla altıncı oldu.

AfD'nin, 2020'deki seçimlerde elde ettiği yüzde 5,1 oy oranını yaklaşık 3 katına çıkarması dikkat çekti. Bu sonuçlara göre, CDU ve SPD seçimlerde ilk iki sırada yer alsalar da, her iki parti de 1946 yılında kurulan KRV eyaletinin kuruluşundan bu yana en düşük orandaki yerel seçim sonuçlarını aldı. Dünkü seçimlerde katılım oranı yüzde 56,8 olurken, 2020'deki seçimlerde ise bu oran yüzde 51,9 olarak kayıtlara geçmişti. KRV'de yapılan yerel seçim olsa da aynı zamanda Almanya'da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliği taşıyor ve ülkedeki siyasi durumu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.