Almanya'daki eyalet seçiminde kritik sonuç: AfD oyunu üçe katladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iktidar ortaklarından Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) yüzde 33,3 oy oranıyla birinci parti olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi 2020'de topladığı oy oranını, yaklaşık üçe katlayarak yüzde 14,5'e çıkardı.
20 milyonu aşan nüfusu ve 13,7 milyon seçmen sayısı ile ülkenin en büyük eyaleti olan KRV'deki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 22,1 ile ikinci, Yeşiller 13,5 ile dördüncü, Sol Parti 5,6 ile beşinci, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 3,7 oy oranıyla altıncı oldu.
ÜLKEDEKİ SİYASİ DURUMU YANSITIYOR
AfD'nin, 2020'deki seçimlerde elde ettiği yüzde 5,1 oy oranını yaklaşık 3 katına çıkarması dikkat çekti. Bu sonuçlara göre, CDU ve SPD seçimlerde ilk iki sırada yer alsalar da, her iki parti de 1946 yılında kurulan KRV eyaletinin kuruluşundan bu yana en düşük orandaki yerel seçim sonuçlarını aldı. Dünkü seçimlerde katılım oranı yüzde 56,8 olurken, 2020'deki seçimlerde ise bu oran yüzde 51,9 olarak kayıtlara geçmişti. KRV'de yapılan yerel seçim olsa da aynı zamanda Almanya'da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliği taşıyor ve ülkedeki siyasi durumu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.
İstihbarat örgütüne Türk başkan
- Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.