Almanya yeni bir siyasi eşikte

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV), 18 milyonu aşkın nüfusuyla Almanya’nın en kalabalık eyaleti. Ülke genelindeki yaklaşık 60 milyon seçmenin 13 milyondan fazlası burada yaşıyor. Bu nedenle KRV seçimleri yalnızca mahalli düzeyde değil, Almanya’daki genel siyasal atmosferin gidişatını gösteren bir ayna olarak görülüyor.

KRV yerel seçimlerinde 16 yaş üzerindekiler oy hakkına sahip. Alman vatandaşlarının yanı sıra, 26 Avrupa ülkesinden Avrupa Birliği vatandaşları da oy kullanabiliyor. Buna karşılık, Almanya’da doğup büyüyüp Alman vatandaşlığı bulunmayan Türk kökenliler oy hakkına sahip değil.

Seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisleri ve kaymakamlar belirlenecek. İlk turda hiçbir aday %50’yi aşamazsa, ikinci tur 28 Eylül’de yapılacak.

TÜRK ADAYLAR

KRV’nin büyük şehirlerinde ise Türkiye kökenli adayların varlığı seçimlere damgasını vuruyor.

Duisburg’da Ayhan Yıldırım (DAL) ve Erkan Kocalar (BSW) farklı partilerden olmalarına rağmen yabancı kökenli seçmene hitap ediyor.

Köln eyaletin en büyük şehirlerinden. Yeşiller Partisi'nden Kürt kökenli Berivan Aymaz ve bağımsız aday Ali Güçlü yarışta.

Gelsenkirchen ise madenci kökenli bir şehir olsa da artık Almanya’nın en fakir kenti olarak biliniyor. WIN partisinden Sinan Böcek aday.

Ayrıca Dortmund’da Özkan Arıkan (Bündnis für Vielfalt), Fatma Karacakurtoğlu (Sol Parti), Oberhausen’de Yusuf Karaçelik (Sol Parti) Bonn’da Yıldız Haluk (BIG), Merve Nur Laçin-Kılınç (DAVA), Bielefeld’de Melahat Barlak (BIG), Onur Ocak (Sol Parti), Hamm’da Erol Gürle (PRO HAMM), Solingen’de Büşranur Çetin (ABI) kamuoyuna yansımış Türkiye kökenli belediye başkanı adayları.

PARTİLER VE DENGELER

KRV’de CDU, SPD, Yeşiller, FDP, Sol Parti ve AfD gibi ülke çapında örgütlü partilerin yanı sıra yerel girişimler de yarışıyor. 2020 seçimlerinde CDU %34, SPD %24, Yeşiller %20 oy almıştı. Katılım ise %51,9’da kaldı. Bu düşük oran, göçmen kökenli seçmenlerin de dâhil olduğu geniş bir kitlenin siyasete yeterince katılmadığını gösteriyor.

Şubat 2025’teki federal seçimlerde AfD oylarını %10,4’ten %20,8’e çıkararak ülkenin ikinci büyük partisi oldu. Son anketler, KRV’de CDU’nun %23, SPD’nin %15, AfD’nin %11 oy oranına ulaştığını gösteriyor. Yeşiller %7, Sol Parti %3, FDP ise %2 civarında seyrediyor. Bu tablo, merkez partilerin güç kaybını, aşırı sağcı AfD’nin ise belirli bölgelerde etkisini artırma ihtimalini ortaya koyuyor.

AŞIRI SAĞ VE GÖÇMENLER

AfD, Almanya Anayasayı Koruma Dairesi tarafından “aşırı sağ şüphesi” kapsamında takibat altında.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen AfD’nin güçlenmesi, özellikle Türk kökenli seçmenlerin günlük yaşamını doğrudan etkileyecek kararlar anlamına geliyor. Bu nedenle Türk adaylar sadece temsil değil, aynı zamanda aşırı sağa karşı bir denge unsuru olarak da önem kazanıyor.

Bu seçimlerin en önemli boyutu AfD’nin olası bir seçim zaferinde ülke çapında en önemli siyasi güç haline gelecek olması. Zira, ülke genelinde yapılan anketler CDU’nun iktidarı mayıs ardında devralmasının ardından kan kaybetmeye başladığına işaret ediyor. Son verilere göre AfD bir puan farkla ülkenin en önemli siyasi partisi konumunda.

ADAYLARIN PEŞ PEŞE ÖLÜMÜ

Kuzey Ren-Vestfalya’da (KRV) yapılacak yerel seçimler öncesi, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) 7 adayı kampanya sürecinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberlerinin art arda gelmesi hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, resmi makamlar “doğal nedenler” vurgusunu yaptı.

* Wolfgang Seitz (Rheinberg, Wesel): 16 Ağustos’ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha önce sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

* Wolfgang Klinger (Schwerte, Unna): 19 Ağustos’ta beklenmedik şekilde öldü. Polis, dış müdahale ya da suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

* Stefan Berendes (Bad Lippspringe): Ağustos sonunda öldüğü duyuruldu. Ölüm nedeni “doğal” olarak açıklandı.

* Ralph Lange (Blomberg, Lippe): 28 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları olduğu bildirildi.

* René Herford (Oberberg, yedek aday): Karaciğer rahatsızlığı sonrası böbrek yetmezliği nedeniyle öldü.

* Patrick Tietze (Oberberg, yedek aday): İntihar ettiği açıklandı.

* Hans-Joachim Kind (Remscheid, Kremenholl): Uzun süren bir hastalığın ardından eylül başında yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLER VE İDDİALAR

AfD adaylarının kısa aralıklarla ölmesi, kamuoyunda ciddi spekülasyonlara yol açtı. Bazı paylaşımlarda “AfD adaylarına yönelik saldırılar” ya da “sistematik suikast” iddialarını gündeme getirildi. Ancak bağımsız doğrulama platformu Snopes, bu iddiaları araştırarak “ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını, herhangi bir komplonun kanıtlanmadığını” açıkladı.

Avusturya merkezli Kronehit radyosu, özellikle Patrick Tietze’nin intiharı ve René Herford’un organ yetmezliği sonrası ölümünü öne çıkararak, olayların trajik ancak sağlık sorunlarıyla açıklanabileceğini aktardı.

Emniyet müdürlükleri ve savcılıklar, her ölüm vakasında rutin inceleme yapıldığını, ancak hiçbirinde suç unsuru ya da dış müdahale izine rastlanmadığını açıkladı. Özellikle Schwerte ve Remscheid’deki vakalarda “soruşturma açılmadı, doğal ölüm” ifadeleri kullanıldı.

KRV Eyalet İçişleri Bakanlığı da kamuoyuna yaptığı açıklamada, ölümlerle ilgili “örgütlü saldırı ya da siyasi saik bulunmadığını” vurguladı.

Bugünkü mahalli seçimler, yalnızca KRV’deki dengeleri değil, Almanya’daki genel siyasal eğilimleri de ortaya koyacak. Türk kökenli adayların artışı, göçmen toplulukların siyasetteki görünürlüğünü güçlendiriyor. Aynı zamanda bu seçim, aşırı sağın yerelde ne kadar yükseliş göstereceğini test edecek.







