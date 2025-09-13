Almanya'da yarınki yerel seçimlerde Türk adaylar, belediye başkanlığı için yarışacak

Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı, 18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yarın yapılacak yerel seçimlerde bazı büyük şehirlerde Türk kökenli adaylar, belediye başkanı olmak için yarışacak.





Bonn Büyükşehir Belediye Başkanlığı için diğer 9 adayla yarışacak olan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisinden 27 yaşındaki diyetisyen ve halk sağlığı uzmanı Merve Nur Laçin Kılınç, AA muhabirine hedefinin herkesin kendisini eşit hissettiği şehir inşa etmek olduğunu söyledi.





Almanya'da doğup büyüyen ve eğitimini burada tamamlayan Kılınç, "Köklerim Türkiye’de olsa da hayatımın büyük kısmı bu topraklarda geçti. Almanya, artık sadece yaşadığımız yer değil bizim de yuvamız. İşte bu yüzden hem geçmişimle gurur duyuyorum hem de geleceğe umutla bakıyorum." dedi.





Kılınç, siyasete ilgisini şöyle açıkladı:





"Bizim hikayemiz 60 yıl önce buraya gelen dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz ve ninelerimizle başladı. Onlar, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına katkı sundular. Bugün onların torunları artık yönetimde söz sahibi oluyor. Ben de bu hikayenin bir devamının olduğuma inanıyorum. Siyasete girmem, aslında onların mücadelesine sahip çıkma isteğimden doğdu. Başkan adayı olmam ise sadece kendim için değil toplumun tamamı için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek istememden kaynaklanıyor."





Başkan seçilmesi durumunda hedeflerini anlatan Kılınç, "Benim en büyük hedefim, her bireyin kendisini eşit hissettiği şehir inşa etmek. Ayrımcılığın değil dayanışmanın konuşulduğu bir gelecek. Gençlere umut, kadınlara fırsat, yaşlılara güven veren bir şehir hayal ediyorum. Yönetimde şeffaflığı, adaleti ve kapsayıcılığı güçlendirmek için varım." ifadelerini kullandı.





Kılınç, herkesi sandığa gitmeye davet ederek, şunları söyledi:





"Bu, seçim sadece benim değil hepimizin seçimidir. Batı Avrupa’daki tüm vatandaşlarımıza çağrım, lütfen sandığa gidin çünkü bizim sesimizi en güçlü şekilde duyurabileceğimiz yer sandıktır. Oy kullanmak, hem bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak hem de bizden önce gelen nesillerin emeklerine sahip çıkmaktır."





Kılınç, "Biz, bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıyız. Köklerimiz Türkiye’de olabilir ama dallarımız bu topraklarda yeşerdi. Almanya, bizim de vatanımız. Birlikte olursak hem kendimiz hem de gelecek nesiller için daha adil bir toplum inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.





"Doğup büyüdüğüm şehrin sorunlarını biliyorum"





Solingen Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Alternative Bürgerinitiative (ABİ) adayı olan 24 yaşındaki pedagog Büşranur Çetin, genç yaşına rağmen 5 yıldır Belediye Meclisinde yer aldığını, burada edindiği tecrübeyi belediye başkanı olarak halka hizmetle taçlandırmak istediğini söyledi.





Göçmen kökenli genç kadın olarak, Solingen’in tüm renklerini ve çeşitliliğini yüreğinde taşıdığını belirten Çetin, "İki kültür ile uyum içinde büyüdüm. Doğduğum ve büyüdüğüm şehrin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Aynı zamanda ailemden aldığım eğitim ve yetiştiğim kültürel değerlerimize, manevi ve milli değerlerimize bağlı yetiştim. Benim adaylığım yalnızca gençler için değil aynı zamanda göçmenler, kadınlar ve yıllardır sesi duyulmayan herkes için bir umudu temsil ediyor. Halkın yanında, halkla birlikte bir yönetim anlayışını savunuyorum." şeklinde konuştu.





Çetin, geleceği şekillendireceklerini belirttiği gençlere şu çağrıda bulundu:





"Artık beklemeyin, artık sadece seyirci olmayın. Siz de bulunduğunuz yerde sorumluluk alın, söz sahibi olun. Bu şehirde söz hakkımız var ve bu şehri hep birlikte daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Başörtülü, başörtüsüz, göçmen kökenli ya da Alman, hiç fark etmez. Hepimiz, bu şehrin ortak paydasında buluşuyoruz. Herkesi sandığa gitmeye ve oy kullanmaya davet ediyorum. Oy, iradenin sandığa yansıması demektir. Doğrular duyarlı olmalı ki yanlış ve haksızlıklarla birlikte mücadele edebilelim."





Çetin, halkla içi içe olduğunu ve katılımcı yönetim istediklerini vurgulayarak, "Benim adaylığım bir genç kadının hayali değil Solingen halkının ortak iradesinin yansımasıdır. Biz, kimseye tepeden bakmıyoruz, halkla iç içeyiz. Eğer bana destek verirseniz Solingen’i hep birlikte, sizlerle beraber, katılımcı bir şekilde yöneteceğiz. 'Bir oydan ne olur.' demeyin. Belki de senin oyun kazananı belirleyecek. Herkesi seçimlere katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.







