ABD Savunma Bakanlığı Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı

Kirk'ün öldürülmesini kutlayan ya da alaya alan sivil ve askeri Bakanlık personelinin yakından takip edildiğini ifade eden Hegseth, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump’a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'i "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti. Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı bir kişi gözaltına alınmıştı.