Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Savunma Bakanlığı Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı

ABD Savunma Bakanlığı Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı

11:4213/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını belirtti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kirk'ün öldürülmesini kutlayan ya da alaya alan sivil ve askeri Bakanlık personelinin yakından takip edildiğini ifade eden Hegseth, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakan Hegseth, bu tip eylemlerde bulunan personele ilişkin gerekenin derhal yapılacağını bildirdi.


ABD Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki göçmenlere, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları, aksi durumda yasal tedbirlerle karşılaşacakları uyarısında bulunmuştu.


Charlie Kirk'ün öldürülmesi


ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump’a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'i "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti. Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı bir kişi gözaltına alınmıştı.



#ABD
#Charlie Kirk
#Donald Trump'
#Pete Hegseth
#Savunma Bakanı
#Spencer Cox
#Tyler Robinson
#Utah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?