Samsun terminalinde 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

11:3913/09/2025, Cumartesi
AA
Samsun otogarında valizlerinde 56 bine yakın uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
Samsun otogarında valizlerinde 56 bine yakın uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

Samsun'da otobüs terminalinde valizlerinde 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da otobüs terminalinde valizlerinde 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otobüsle Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir kişiyi takibe aldı.


Terminale 2 valizle gelen şüpheli, polis ekiplerince durduruldu. Zanlının valizlerinde yapılan aramada 55 bin 860 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.




