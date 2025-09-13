Yeni Şafak
Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu

Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu

Selman Ağrıkan
11:22 13/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, prensipte anlaştığı teknik direktörü açıkladı. Genç teknik adam, pazartesi günü resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Süper Lig'de 2 maçta 2 puan toplayan ve Avrupa kupalarına veda eden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı.

Transferin son gününde dikkat çeken oyuncuları kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni teknik direktörünü de belirledi.

Başakşehir Kulübü, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin ile el sıkıştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Şahin'le anlaşmaya varıldığı ve 37 yaşındaki teknik adam için pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

