Afganistan'da cuma namazında patlama: 12 ölü

Afganistan’da Ramazan Bayramı’na rağmen şiddet dinmiyor. Başkent Kabil’in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Cami’nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etmişti.

Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından can kaybı sayısı arttı. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini açıklayarak 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözcü ayrıca, cami imamı Müftü Numan’ın da saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

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