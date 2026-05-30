Afganistan’da mültecileri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü, 36 yaralı

Afganistan’ın Laghman vilayetindeki Kabil-Celalabad karayolunda Pakistan’dan dönen Afgan mültecileri taşıyan bir kamyon devrildi. Laghman Halk Sağlığı Müdürü Aminullah Şerif yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını ifade etti. Şerif, kazanın sürücünün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini belirtti.