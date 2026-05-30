Gazze’de son 48 saatte 7 can kaybı 25 yaralı

15:4430/05/2026, Cumartesi
IHA
Foto: IHA
İsrail’in son 48 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 938’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 929’a, yaralı sayısı 2 bin 811’e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı 72 bin 938’e, yaralı sayısı 172 bin 919’a ulaştı.

