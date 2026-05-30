Gazze’de son 48 saatte 7 can kaybı 25 yaralı

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 929’a, yaralı sayısı 2 bin 811’e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı 72 bin 938’e, yaralı sayısı 172 bin 919’a ulaştı.