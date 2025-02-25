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Afganistan'da sel felaketi: 21 kişi öldü

Afganistan'da sel felaketi: 21 kişi öldü

17:4525/02/2025, Salı
IHA
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Afganistan
Afganistan

Afganistan'ın Farah vilayetinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan genelinde şiddetli yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde şiddetli yağış sellere yol açtı. Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mohammad Israel Sayar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.


Meteoroloji servisi, ülkenin 34 eyaletinden 32'sinde kar yağışı ve yağmur ile birlikte ani sel uyarısında bulundu.




#Afganistan
#sel
#Farah

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