Afganistan'da sel felaketi: 21 kişi öldü

Afganistan genelinde şiddetli yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde şiddetli yağış sellere yol açtı. Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mohammad Israel Sayar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.