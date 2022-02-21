"Afrika’da Paris’in düşüşü"

Saffet Özdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin arefesinde, Fransa'nın Mali'den çekilmesine ve Avrupa ülkelerinin kıtada azalan nüfuzuna ilişkin Senegal medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Fransa yavaş yavaş çöküyor"

"Fransız askerlerinin Mali'den ayrılması, Fransa'nın ve bunun ötesinde, yeni yabancı güçler karşısında AB'nin nüfuzunu kaybetmesinin derin ve kalıcı bir hareketine tanıklık ediyor. Afrika ve AB arasındaki ilişkilerin öncüsü olmaya devam eden eski sömürge otoritesi ciddi bir darbe aldı, artık yavaş yavaş çöküyor. Son on yılda dengelerinin bozulduğu bir kıtada artık Türkiye, Rusya ve Çin dolu dizgin ilerliyor."

"Fransa için aşağılayıcı"

Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü'nden Denis Tull Mali'den çekilme kararını "Aşağılayıcı olmasının yanı sıra, bu gelişmenin Fransa için büyük bir stratejik ve siyasi yenilgi." olduğunu ifade etti. "Siyasi bir yenilgi çünkü Fransa, Mali'den kendi isteğiyle değil, Mali ayrılmayı seçtiği için kabul etti."

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"Türkiye kültürel bağlar geliştirdi"

"Türkiye, kültürel bağlar geliştirdi ve İslam avantajını kullandı. Rusya yaklaşık 20 ülkeye paralı asker yerleştirdi, Çin lojistik altyapıya yatırım yaptı ve ticareti genişletti. AB, Afrika'daki çok aktörlü bu yeni dünyada rekabet edecekse, en azından bunu Afrika terimleriyle yapmalı. Yoksa başarılı olamaz."

"AB'ye meydan okuyor"

Akdeniz Stratejik Araştırmalar Vakfından Pascal Ausseur: "Afrika'daki tüm göç kolları ve olanaklar Türkiye, Çin ve Rusya tarafından ele geçirildiğinde, bu durum Avrupa'yı çok hassas bir duruma sokacak." ifadesini kullanarak bu yeni siyasi manzaranın, kıtadaki ülkeler ve kurumlar için ana dış ortak olarak AB'nin ayrıcalıklı konumuna meydan okuduğunun altını çizdi.

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