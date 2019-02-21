Afrin'de patlama

Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı bildirildi.Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Afrin'deki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.