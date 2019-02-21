Dünya Afrinde patlama
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Afrin'de patlama

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde işlek bir caddede bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre bir sivil ölü, 10 sivil yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı bildirildi.Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrin'deki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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