Afrin'de patlama

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Güvenlik konsepti değişiyor: Terör bataklığı kuruyabilir

İçişleri Bakanı Soylu'nun "2019 yılında Jandarma bünyesine 30 SİHA daha alınacak" açıklaması "Bu denli yüksek bir alım ne anlama geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Güvenlik uzmanlarına göre bu adım Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni ve çok kritik bir dönüşümün en somut adımlarından biri olabilir. İki yılda 24 SİHA teslim alan Jandarma'nın sadece 1 yılda 30 SİHA daha almasının dönüm noktası olabileceğini belirten kaynaklar, "Türkiye, terörle mücadelesini 2019 yılı için 'Bataklığı kurut' konsepti üzerine kurmuş olabilir. İçerinde kalan son terör unsurların tamamen temizlenmesi sürpriz olmaz" görüşünde.