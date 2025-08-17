Ahmed Şara'dan YPG'ye 'mutabakat' tepkisi: Çelişkili sinyaller var

"Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye'de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır."