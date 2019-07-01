Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya AiHMde yeni dönem
AVRUPA

AiHM’de yeni dönem

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’yi temsil edecek olan Doç. Dr. Saadet Yüksel, yarın yemin edip görevine başlayacak. Yüksel 9 yıl görev yapacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Işıl Karakaş’ın görev süresi Nisan 2017’de bittikten sonra Türkiye’nin gösterdiği 10 adayı türlü bahanelerle veto etmişti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Saadet Yüksel
Saadet Yüksel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye adına hakim olarak görevli Işıl Karakaş'ın görev süresi 30 Nisan 2017'de doldu. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Karakaş'ın görev süresi dolmadan önce aday belirlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk liste 2016 Aralık ayında hazırlandı. Ancak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle süreç 2 yıldır tamamlanamadı. Bu sürede adayların mesleki yeterliliklerinden çok siyasi görüşünü öğrenmeye yönelik mülakatlar yapıldı. Birçok kez listedeki adaylar yenilenmek durumunda kalırken, 10 isim bildiren Türkiye'nin adayları her seferinde yetersiz bulundu.

111 OYLA SEÇİLDİ

Son olarak Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in ismi 12 Kasım 2018'de AKPM bünyesindeki Danışma Paneli'ne iletildi. Panelden onay alan 3 aday 29 Mart'ta Paris'teki Hakim Seçim Komisyonu tarafından mülakata alındı. Bugüne kadarki adayların “yetersiz” bulunmaları nedeniyle önem kazanan söz konusu mülakattan bu defa olumlu bir karar çıktı. Mülakat sonucunda adaylar olumlu bulunurken, komisyon AKPM Genel Kurulu'na söz konusu adaylardan Saadet Yüksel'in bu göreve seçilmesini tavsiye etti. 9 Nisan'da Genel Kurul'da yapılan oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel AİHM hakimi olarak seçildi.

  • Yemin töreni yarın
  • Doç. Dr. Saadet Yüksel için yarın yemin töreni düzenlenecek. Resmen göreve başlayacak olan Yüksel 2 Temmuz 2028’e kadar görev yapacak. 1959 yılından bu yana Türkiye adına AİHM’de 6 isim görev yapmıştı. AİHM’e seçilen yedinci isim olan Yüksel, aynı zamanda Işıl Karakaş’ın ardından AİHM’e seçilen ikinci kadın hakim.

Avrupa Konseyi’nde Türkiye seçimi
DÜNYA
Avrupa Konseyi’nde Türkiye seçimi
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 temaslarını izleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.
İmar barışında süre uzatıldı

İmar barışında süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.
Haftere son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Türk vatandaşlarını alıkoyan Libya'daki darbeciye net mesaj.
Yavuz'un<br> ilerleyişi sürüyor

Yavuz'un
ilerleyişi sürüyor

​Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Antalya Valisi paylaştı: Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Sistemde<br>revize mümkün

Sistemde
revize mümkün

AK Partili ​Bülent Turan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması.
Trump'ı eleştirdi<br>kovuldu

Trump'ı eleştirdi
kovuldu

​Meksika sınırında ölen baba-kızı hatırlatmak istedi.
Özür diliyorum<br>pişmanım

Özür diliyorum
pişmanım

Sütle beslenen yavru köpeği faraşla dereye atmıştı.
Bedeli <br>çok ağır olacak

Bedeli
çok ağır olacak

Akar'dan Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt.
FETÖ<br>konusunda uyardı

FETÖ
konusunda uyardı

Erdoğan Japonya'daki Türklerle buluştu.
İkiye bölündü

İkiye bölündü

​Düğün dönüşü feci kazada 2 kişi öldü.
5 yıllık imza

5 yıllık imza

​Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.
Yüzde 20<br> kazandırdı

Yüzde 20
kazandırdı

​Gram altın kazandırmaya devam ediyor.
Magandalar<br>köprüyü işgal etti<br>

Magandalar
köprüyü işgal etti

Tek teker ilerleyen magandalar bir de poz verdi.
Her gün bir çocuk

Her gün bir çocuk

​Göç yolunda ya kayboluyor yahut ölüyorlar.
Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

​Yeğeninin anlatıkları sonucu koca tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.