Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de bu yıl bini aşkın düzensiz göçmen ve mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Orta Akdeniz rotası boyunca düzensiz göçmen ve mültecilerin karşı karşıya olduğu sürekli tehlikelerin altını çizdiğine dikkati çekildi. Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen geçitlerden biri olarak öne çıkıyor. Teknelerin alabora olması ya da hacimelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.