Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de bu yıl bini aşkın düzensiz göçmen ve mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Orta Akdeniz rotası boyunca düzensiz göçmen ve mültecilerin karşı karşıya olduğu sürekli tehlikelerin altını çizdiğine dikkati çekildi. Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen geçitlerden biri olarak öne çıkıyor. Teknelerin alabora olması ya da hacimelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.


#BM
#Akdeniz
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı