BM Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, işgalci İsrailliler tarafından Batı Şeria'da bir caminin kundaklanmasının şiddetle kınandığını belirtti. Dujarric, "Bu tür olaylar, gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken, artan aşırılıkçı şiddet örüntüsünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Dujarric, bu tür şiddet eylemlerinin ve dini mekanlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, dini mekanlara her zaman saygı gösterilmesi ve bu mekanların korunması gerektiğinin altını çizdi.
"Şiddet örüntüsünün bir parçası"
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.