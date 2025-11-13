Yeni Şafak
Netanyahu'dan Trump'ın 'Af dile' önerisine ret

19:2013/11/2025, Perşembe
AA
Netanyahu ile Trump'ıng geçtiğimiz aylardaki Beyaz Saray görüşmesinden (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunması' önerisinde bulundu. Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını söyledi.

Başbakan Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan'ın YouTube kanalına verdiği röportajda, hakkındaki yolsuzluk yargılaması ve af tartışmaları ile New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını,
"Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım."
dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un af çıkartabilmesi için Netanyahu'nun suçunu itiraf ederek resmi talepte bulunması gerekiyor.

"ABD ve İsrail çıkarlarına zarar veriyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla kendisi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmasına minnettarlığını dile getiren Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

New York Belediye Başkanı'na hakaret: Eğitimsiz

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Netanyahu,
"Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır. Elbette hayır.”
dedi.
Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin
"ekonomi, antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider"
olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.



#Binyamin Netanyahu
#Donald Trump
#ABD
#Isaac Herzog
