Skandalı Türkiye engelledi: Netanyahu varsa biz yokuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın havada bir diplomasi trafiği yürüterek soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye davet edilmesi skandalını önlediği öğrenildi. Erdoğan’ı taşıyan TC-TUR uçağı dün barış zirvesi için Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında pisti pas geçti. Zirveye son anda Netanyahu’nun da davet edildiğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçak Kızıldeniz üzerinde turlarken katılımı engellemek için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü bildirildi. Başka devletler tarafından da desteklenen girişimlerin sonuç vermesiyle, İsrail’in zirveye katılmama

kararı aldığı yönündeki bilgi diplomatik kanallardan Türkiye’ye iletildi ve ardından uçak Şarm El Şeyh Havalimanı’na iniş yaptı.

TATİLİ BAHANE GÖSTERDİ

Gelişmeler üzerine Netanyahu’nun ofisinden bir açıklama yapılarak İsrail’den zirveye katılım olmayacağı bildirildi. Davet için Trump’a teşekkür eden Netanyahu’nun “Tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği” ifade edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun daha önce Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne davet edildiğine dair bir bilgi bulunmuyordu. Ancak ABD Başkanı Trump’ın araya girerek Netanyahu’yu zirveye davet ettirdiği iddia edildi.

KENDİNİ DAVET ETTİRMİŞ

Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid’in, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı paylaşımına göre, Netanyahu, dün Tel Aviv’de Trump’a, zirveye katılmak istediğini ancak Mısır makamlarınca davet edilmediğini söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi telefonla arayan Trump, Netanyahu’nun da zirveye davet edilmesini istedi. Sisi ise Trump ile telefon görüşmesinin ardından Netanyahu’yu arayarak zirveye davet etti.







