Akıllara durgunluk veren olay: İşe gitmemek için kendini bıçakladı

Japonya’nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50’li yaşlardaki bir erkek 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu. İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım" diyerek yardım talebinde bulundu.

OLAY YERİNDE TEK BAŞINA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

"İŞE GİTMEMEK İÇİN YAPTIM"

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi.

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