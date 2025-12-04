Yeni Şafak
Aliyev: "Azerbaycan ile İngiltere arasında savunma sanayisi alanında yeni dönem başladı"

13:054/12/2025, Perşembe
AA
Aliyev de köklü bir geçmişe sahip Azerbaycan–İngiltere ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji sektöründe başlayıp zamanla ticaret, yatırım ve diğer alanlara yayıldığını kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesi ile İngiltere arasında savunma sanayisi alanında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, İngiltere Savunma Bakanlığı Devlet Bakanı Lord Vernon Coaker'i kabul etti.

Coaker, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in selamlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ileterek iki ülke arasında dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı ve İngiltere ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Aliyev de köklü bir geçmişe sahip Azerbaycan–İngiltere ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji sektöründe başlayıp zamanla ticaret, yatırım ve diğer alanlara yayıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, "Azerbaycan ile İngiltere arasında savunma sanayisi alanında yeni bir dönem başladı. Bu, karşılıklı güvenin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.


"İngiltere, Azerbaycan ile büyüyen savunma ilişkilerinden gurur duyuyor"


Öte yandan İngiltere'nin Bakü Büyükelçisi Fergus Auld, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Aliyev'in Coaker'i kabulüne ilişkin paylaşım yaptı.

Auld paylaşımında, şunları kaydetti:


"Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelip savunma sektöründe gelecekteki fırsatları görüşmekten memnuniyet duydum. İngiltere, yıl boyunca kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor ve Azerbaycan ile büyüyen savunma ilişkilerinden gurur duyuyor."



