Yıllarca burnu tıkalı yaşadı: 65 yaşındaki adamın burnundan 100 gram taş çıktı

12:584/12/2025, Perşembe
IHA
Salih Müldür
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 65 yaşındaki adamın burnundan 100 gramlık taş çıkarıldı.

Saray Belediyesi’nde 27 yıl boyunca altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarında görev alan 65 yaşındaki Salih Müldür, uzun zamandır yaşadığı burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Özel bir hastanede yapılan kontrol sonucunda sağ burun deliğinde anormal bir görüntü tespit edildi.


Yapılan tespitler sonucunda bu görüntünün beton benzeri bir yapıya sahip olduğu ve Salih Müldür’ün nefes almasını tamamen engellediği anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonla 100 gramlık taş kırılarak parçalar halinde Salih Müldür’ün burnundan başarılı bir şekilde çıkarıldı.



YILLARDIR BURNU KAPALI YAŞADI

Başarılı geçen operasyon sonrası konuşan Salih Müldür, "Yıllardır burun tıkanıklığı yaşıyordum. Doktorum burnumda taş olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Yapılan operasyonu başarılı bir şekilde atlattım. Hayat kalitemin artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müldür’ün meslekten dolayı yıllar boyunca burnunda biriken toz, toprak ve çimentonun sertleşmesiyle bu betonlaşmış yapının oluşabileceği belirtildi.



