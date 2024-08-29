Aliyev Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletirken, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.