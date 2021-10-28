Dünya Aliyevden Erdoğana 29 Ekim tebriği
ASYA

Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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Aliyevden Erdoğana 29 Ekim tebriği
Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri açıdan güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin uluslararası arenada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen geniş çaplı program ve projelerin Türkiye'nin her yönlü ilerleme ve yükselişine hizmet ettiğini ifade ederek Türk halkının Erdoğan'a olan büyük itimadının, stratejik gelişim çizgisinin başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör olduğunu kaydetti.

29 ekim
29 ekim

Türkiye ve Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki halkın ortak tarihi, milli ve manevi değerleri gibi sağlam temeller üzerinde kurulduğunu belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda bu ilişkilerin tarihsel dönemine tanık oluyoruz. Şuşa Beyannamesi'nde belirtilen amaç ve istikametler doğrultusunda müttefiklik ilişkilerimiz her geçen gün genişlemekte ve yeni içeriklerle zenginleşmektedir.

Azerbaycan'ın topraklarının kurtuluşu için verdiği mücadelede bizzat sizin, kardeş Türk devleti ve halkının kararlı siyasi ve manevi desteği büyük rol oynamıştır. Azerbaycan ile Türkiye'nin dayanışmasını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu desteği halkımız asla unutmayacaktır.

'Bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda birliğimizi, her alanda etkin ve aktif iş birliğimizi daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır."

"Bir millet iki devlet"


29 ekimn
29 ekimn


İlham Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda da Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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