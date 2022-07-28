Dünya Alman devi Volkswagen Rusyadan ayrılıyor
AVRUPA

Alman devi Volkswagen Rusya'dan ayrılıyor

dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya`nın Kaluga kentindeki fabrikası için alıcı arıyor. Kaluga`daki fabrika için Kazakistan`dan bir araz üreticisin potansiyel alıcı olabileceği ifade ediliyor.

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Alman devi Volkswagen Rusyadan ayrılıyor
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Kazakistan'ın Asia Avto'su, otomobil üreticisinin Rusya'daki tek fabrikasının potansiyel alıcısı olarak. gösteriliyor. Gazeta.ru'nun haberine göre, Orta Rusya'daki Kaluga kentindeki fabrika da Avusturya'dan bir heyet tarafından ziyaret edildi. Asia Avto'nun Volkswagen ve Skoda otomobillerini üretme lisansına sahip olduğunu yazan Vedomosti, Volkswagen'in bu yılın sonuna kadar satışa karar vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Parça ithalatı da durduruldu


Alman otomobil üreticisi, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle lojistik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle Mart ayı başlarında Kaluga'da üretimi durdurmuştu.

Rusya'ya otomobil ve yedek parça ithalatı da durduruldu.

Şirket ayrıca bir Rus ticari araç üreticisine ait Nizhny Novgorod fabrikasında araç montajını da askıya aldı.

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