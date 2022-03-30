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Dünya Alman usulü fırsatçılık Kanola yağına yüzde 550 zam yaptılar
AVRUPA

Alman usulü fırsatçılık: Kanola yağına yüzde 550 zam yaptılar

Almanya'da ayçiçek ve kanola yağı stoklarının azalmasıyla, bu ürünlerde fahiş fiyat artışları yaşanıyor. Krizi fırsata çeviren Rewe Marketler zinciri, litresi geçen ay 1 Euro olan kanola yağının 10 litresini 55 Euro'dan satmaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Alman usulü fırsatçılık: Kanola yağına yüzde 550 zam yaptılar
Geçen ay litresi 1 Euro olan kanola yağının litresi 5,5 Euro'ya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ardından birçok ülkede ayçiçek, koza ve mısır yağı sıkıntısı oluştu.

Berlin'deki marketlerde yağ rafları bomboş kaldı.
Berlin'deki marketlerde yağ rafları bomboş kaldı.

Almanya'da ayçiçek ve kanola yağının stoklarının azalmasıyla, bu ürünlerde fahiş fiyat artışları da yaşanıyor. Bu nedenle ülkedeki bazı süpermarketler geçtiğimiz günlerde müşterilerine ayçiçek yağı alımında sınırlama getirdi.

KANOLA YAĞI FİYATINDA FAHİŞ ARTIŞ YAŞANDI

Aldı Süd, Rewe ve Netto süpermarket zincirleri bir müşterinin en fazla birer litrelik 4 şişe yağ almasına izin verildiği açıklamıştı.

Rewe Marketler zinciri de yaşanan son gelişmelerin ardından krizi fırsata çevirdi. Market, litresi bir ay önce 1 Euro olan kanola yağının 10 litresini 55 Euro'dan satmaya başladı.

Ülkelerin ürün fiyatlarının listelendiği GlobalProductPrices sitesine göre Almanya'da mart ayında 1 litre yemeklik yağ fiyatı 3.050 Euro olarak belirtiliyor. 89 ülkenin yağ fiyatlarının listelendiği siteye göre Almanya yağ fiyatları sıralamasında dünyada 23. sırada yer alıyor.

RESTORANLAR MENÜLERİNDEN PATATES KIZARTMASINI ÇIKARDI

Ayçiçek yağının %94'ünü ithal eden Almanya’da ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle birçok restoran menülerinden patates kızartmasını çıkarmaya başladı.

Geçtiğimiz günlende, Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) yetkilileri ayçiçek yağı krizi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ukrayna’dan tedarikin kesildiğini ve Almanya’daki stokların sadece birkaç hafta yeteceğini bildiren yetkililer, insanların 'kalmayacak’ korkusuyla ihtiyaçlarından fazla ayçiçek yağı satın aldığını, biraz da bu nedenle marketlerdeki rafların aniden boşaldığını açıklamıştı.

Almanya Ukrayna’dan yılda 300-500 bin ton arası ayçiçeği yağı ihraç ediyor. Ukrayna ayçiçeği yağında dünya piyasasının yüzde 51’ni elinde bulunduruyor, Rusya ise yüzde 27’sini.

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