Almanya ABD'nin Grönland konusunda BM ilkelerine uymasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Paris'teki Bakanlar görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında, "(ABD) BM Antlaşması'nda yazılı olan egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerine uyulmalıdır." ifadesini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına karşı ABD'ye, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine uyması çağrısında bulundu.
Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bölgedeki güvenlikle ilgili tüm soruların NATO çerçevesinde tartışılması gerektiğini dile getiren Wadephul, NATO içinde bu konuyu açıkça tartışmaya hazır olduklarını belirtti.
Trump'ın Grönland açıklaması
Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.