Almanya ABD'nin Grönland konusunda BM ilkelerine uymasını istedi

AA
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Paris'teki Bakanlar görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında, "(ABD) BM Antlaşması'nda yazılı olan egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerine uyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına karşı ABD'ye, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine uyması çağrısında bulundu.

Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Grönland'ın kaderinin Grönlandlılar ve Ada'nın egemenliğinden sorumlu Danimarka tarafından belirlendiğini vurgulayarak
"(ABD) BM Antlaşması'nda yazılı olan egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerine uyulmalıdır."
ifadesini kullandı.

Bölgedeki güvenlikle ilgili tüm soruların NATO çerçevesinde tartışılması gerektiğini dile getiren Wadephul, NATO içinde bu konuyu açıkça tartışmaya hazır olduklarını belirtti.

Gazetecilerin,
"ABD'nin Grönland'a askeri müdahale yapmasının NATO'nun sonu anlamına gelip gelmeyeceği"
sorusuna Wadephul,
"En sıkı şekilde birbirimize destek olacağımızdan ve bu ittifakın her zaman olduğu gibi kalacağından en ufak bir şüphem yok."
yanıtını verdi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak
"Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var."
ifadesini kullanmıştı.
Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da
"buna ihtiyaçları olduğunu"
belirtmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.



