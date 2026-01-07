Dikkat çeken talep: Grönland ve Danimarka ABD'ye bildirdi

Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'e ilişkin açıklamalarının ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'e ilişkin açıklamalarının ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yakın zamanda bir görüşme talep ettiklerini belirterek, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in de katılmasının planlandığını aktardı. Motzfeldt, daha önce Rubio ile görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini de ifade etti.