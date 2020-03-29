Dünya Almanyada Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer intihar etti
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Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer intihar etti

Almanya’da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer’in ölü bulunduğu bildirildi.

Schaefer’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Thomas Schaefer
Thomas Schaefer

Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Ölen kişinin vücudundaki yara izleri nedeniyle kimliğinin hemen belirlenemediği kaydedilen açıklamada, Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer’e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, tanıkların dinlenmesi, inceleme ve değerlendirme sonucu Schaefer’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Twitter’den yaptığı açıklamada, Schaefer’in ailesine başsağlığı dileyerek, aniden ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesine henüz inanmadıklarını ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier’in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

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