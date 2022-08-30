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Almanya'da ırkçı tehdit: Siz Türkler'in hepsini öldüreceğiz

Almanya'da Barnstorf'taki Mevlana Camii'ne, "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz“ notunun bulunduğu bir ırkçı tehdit mektubu gönderildi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada ırkçı tehdit: Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz
Mevlana Camii

Almanya'da ırkçılar yine bir camiyi hedef tahtasına koydular. Aşağı Saksonya'ya bağlı Barnstorft'taki "Milli Görüş İslam Toplumu" Mevlana Camii'ne ırkçı bir tehdit mektubu gönderildi.

Aşağı Saksyona Müslümanlar derneği, Schura Niedersachsen'in Cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı mektupta "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" tehdidi bulunuyor. Mektupta ayrıca Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haç dikkat çekiyor.

Mevlana Camii, henüz dört ay önce yine bir İslam düşmanı saldırının hedefi olmuştu. TRT'de yer alan habere göre, Schura Niedersachsen, Alman siyasetinden bu tehditlere karşı önlem alınmasını beklediğini dile getirdi.

  • Mektup, Alman kamuoyunda uzun süredir gündemde olan 'NSU 2.0' imzasını taşıyor. Aşırı sağcı NSU terör hücresi, aralarında sekiz Türk'ün de bulunduğu toplam on kişiyi 2000-2007 yılları arasında katlederek Almanya'da infial yaratmıştı.

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