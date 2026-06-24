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Almanya'da telsiz arızası: Ülke genelinde tren seferleri durduruldu

Almanya'da telsiz arızası: Ülke genelinde tren seferleri durduruldu

08:3924/06/2026, Çarşamba
AA
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Tren seferleri telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durduruldu.
Tren seferleri telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durduruldu.

Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Alman Demiryolu şirketi (Deutsche Bahn) sözcüsü, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada tren seferlerinin telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durdurulduğunu belirtti.

Sözcü, arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini de aktardı.

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla da Bild gazetesine, "Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyasında yer alan haberlerde de şu an için bazı trenlerin istasyonlarda beklediği, raylarda bekleyen trenlerin de en yakın tren istasyonuna ulaştırılarak yolcuların indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu kaydedildi.

Deutsche Bahn'ın ülke çapındaki aksaklık nedeniyle yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı da belirtildi.

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