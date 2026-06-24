Almanya'da telsiz arızası: Ülke genelinde tren seferleri durduruldu

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla da Bild gazetesine, "Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.