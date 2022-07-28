Dünya Almanyada yeni kriz kapıda Tuvalet kağıdı
AVRUPA

Almanya'da yeni kriz kapıda: Tuvalet kağıdı

Rusya'dan Almanya'ya enerji tedarikinde yaşanacak sorunlar, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel tüketim maddelerinin üretimini sıkıntıya sokacak.

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Almanyada yeni kriz kapıda: Tuvalet kağıdı
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Alman gazetesi Zeit'in haberine göre, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir. Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek. Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

  • “Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum”

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Çok sayıda uyarı yapıldı

AB, son zamanlarda Rusya'dan gelen doğal gaz tedarikinde bir azalma gördü ve bu da olası endüstriyel kapatmalara dair sayısız uyarıya yol açtı.

Nord Stream 1 boru hattı, Portovaya kompresör istasyonundaki türbinlerle ilgili teknik sorunlar nedeniyle şu anda yüzdfe 20 kapasitede çalışıyor.

Gazprom, Ukrayna üzerinden başka bir transit güzergahını tam kapasite kullanamıyor. Çünkü Rus enerji devine göre, Ukrayna'nın gaz taşıma ağı transit başvurularını reddediyor.

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