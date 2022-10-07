Almanya'daki enerji krizi otomobil devini de vurdu: Kaloriferleri kısıp mont dağıttılar

Avrupa'da baş gösteren enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da şirketler enerji krizinden kurtulmanın yollarını arıyor.

Bu bağlamda birçok şirket "yaratıcı çözümler" bulurken, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kısan otomotiv devi, üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı.

KALIN GİYİNİN

Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.

Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi, düşük maliyet nedeniyle hafta sonuna kaydırdı. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluşturdu.

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POLİS DE DONACAK

Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.

OFİSTE SICAK SU KULLANIMI YASAK

Enerji maliyetleri Alman şirketlerini tasarrufa zorluyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının önüne geçebilmek için Jungheinrich fabrikasında olduğu gibi işçiler soğukta montla çalışıyor, ofislerde ise sıcak su kullanılması engelleniyor.

Ünlü otomotiv devi Volkswagen kaloriferleri kıstıktan sonra çalışanlarına kalın montlar dağıttı. Fabrikada çalışanlar işbaşında bu montlarla görev yapıyor.