Dünya Almanyadan bir NATO vurgusu daha İttifakımız hala canlı
AVRUPA

Almanya'dan bir NATO vurgusu daha: Bu canlı bir ittifak

Almanya'dan bir NATO vurgusu daha: İttifakımız hala canlı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başka teşhisler olsa da NATO'nun baştan ayağa kadar canlı bir ittifak olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleriyle ilgili Maas, "Başka teşhisler olsa da NATO hayattadır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin Politika Formunun açılışında yaptığı konuşmada, güçlü ve görevini yerine getiren NATO'nun önemli olduğunu ifade etti.

NATO'nun güçlü olmasının kendi içindeki birlikteliğinden kaynaklandığını belirten Maas, "Bu birliktelik 70 yıldan beri Avrupa'nın güvenliğini garanti altına alıyor ve bu gelecekte de önemli olacak." dedi.

Maas, 2014'te Galler'de düzenlenen zirveden sonra NATO'nun finansal ve askeri olarak daha da güçlü hale geldiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleriyle ilgili Maas, "Başka teşhisler olsa da NATO hayattadır, baştan ayağa kadar." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ittifakı içerisinde olumlu

  • NATO'da reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Maas, bunun için geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ittifakın stratejik değerlendirmesinin yapılması için genel sekreter yönetiminde uzmanlar grubunun kurulmasını önerdiklerini, bunun da ittifak içinde olumlu karşılandığını aktardı.

Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin ayrıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Maas, ABD olmadan Almanya ve Avrupa'nın kendisini etkin şekilde koruyacak durumda olmadığına işaret etti.

"Fransa ile yakın işbirliği içerisindeyiz"

  • Avrupalıların, kendi güvenliklerini sağlama konusunda daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini ifade eden Maas, bu bağlamda Avrupa'nın güvenlik politikası konusunda Fransa ile yakın iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

NATO, Makedonya ile katılım protokolünü imzalayarak 30 üyeli bir ittifak haline geldi.

Avrupa'nın bölünmesi konusunda da uyarıda bulunan Maas, Avrupa'nın doğusundaki birçok ülkenin kendilerini Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci sınıf üyeleri olarak görme tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

  • Maas, ülkesinin doğusundaki komşularının güvenlik endişelerini ciddiye aldığını kaydetti.

NATO’dan S-400 rahatsızlığı: Endişeliyiz
DÜNYA
NATO’dan S-400 rahatsızlığı: Endişeliyiz
Sarı çizgilere dikkat

Sarı çizgilere dikkat

​Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı.
Hayra alamet değil

Hayra alamet değil

​Cumhurbaşkanı uyarmıştı: Barajlardaki su oranı düşüyor.
6 TRT çalışanına Karlov davası

6 TRT çalışanına Karlov davası

​FETÖ adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
Tam isabet

Tam isabet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti.
3 kuruşluk dava

3 kuruşluk dava

​Muharrem İnce'den, iki gazeteci hakkında suç duyurusu.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Çocuğumu<br>çamurda bıraktılar

Çocuğumu
çamurda bıraktılar

Bolu'da cinayet davası sonrası ortalık karıştı.

Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede.
Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Her şey<br>planlandığı gibi

Her şey
planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

​Çılgın Proje'de kritik bilgi 2 gün sonra açıklanacak.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
6 ay süre verildi

6 ay süre verildi

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.
TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

24 ilde bulunan arsaların satışı için tarih açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.