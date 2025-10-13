Yeni Şafak
Amerikalı vekilden katil İsrail'e eleştiri

Amerikalı vekilden katil İsrail'e eleştiri

04:0013/10/2025, Pazartesi
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti'den Georgia Milletvekili Marjorie Taylor Greene, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Greene, İsrail'in yalnızca Hamas’ı değil, sivilleri hedef aldığını ifade ederek, “Kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bunlar aktör değil. Bu bir propaganda değil. Bu çok gerçek” dedi. Greene, İsrail işgal güçlerini Batı Şeria’daki kontrol noktalarında Filistinlilere karşı “aşırı kontrolcü ve zalim” davranmakla suçladı. Açıklamalarında, Filistin’de yaşanan insanlık dramını görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurgulayan vekil, “Enkaz altından çıkarılan parçalanmış çocuk bedenlerinin görüntülerini kimse unutamaz” ifadelerini kullandı. Greene, açıklamasında İsrail’e koşulsuz destek veren Amerikan siyasetçilerini de hedef aldı. AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi) gibi Yahudi lobilerinin etkisinde olmadığını belirten Greene, “Ben ne AIPAC’tan, ne askeri sanayiden, ne büyük ilaç şirketlerinden, ne de herhangi bir endüstriden tek kuruş almıyorum. Ben sadece halk için çalışıyorum” dedi. Greene, Amerikan kamuoyuna da çağrıda bulundu: “İnternetten çıkın, ailenize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin. Gerçek dünyada neler yaşandığını görün.” Cumhuriyetçi vekilin açıklamaları, ABD'de İsrail'in kamuoyu ve siyaset nezdinde yaşadığı güç kaybının yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.



