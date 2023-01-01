Amerikan gazete The Hill Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu belirtti: İş birliği yapmak zaruri
Amerikan gazetesi The Hill'de yayınlanan makalede ABD ile Türkiye arasında ilişkinin arttırılması gerektiği belirttildi. Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta izlediği politikadan dolayı küresel bir aktör olduğu vurgulandı. Ayrıca gazetede ABD'nin F-16 satışı ile Türkiye'ye karşı olumsuz bir tablo sergilemesinin çözüm odaklı olmadığı ve alternatiflerinin satın alınabileceği ifade edildi.
12:37 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD gazetesi The Hill Türkiye'nin ulusal bir aktör haline geldiğini belirtti
Türkiye'nin dış politikada izlediği yol haritasının etkisi yabancı basında geniş yer bulmaya devam ediyor. Amerikan gazetesi The Hill'de yer alan yazıda ABD'li yetkililere Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yapıldı. Türkiye'ye yönelik,
"ABD'nin bile gücünü yetiremeyeceği ülkeler olduğunun en iyi örneği"
ifadelerine yer verildi.
'BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA'
The Hill'de yer alan yazıda,
"Ukrayna savaşı, Erdoğan'ın bağımsız reel politikasını keskin bir şekilde açığa çıkardı. Rus işgalini kınadı, ancak Batı yaptırımlarını reddetti ve Moskova ile ekonomik bağlarını genişletti. Yine de Ukrayna ile güçlü ekonomik ve askeri bağları olan Erdoğan, Kiev'e etkili insansız hava araçları sağladı, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden buğday ihracatının açılması için müzakerelerde bulundu ve kendisini aktif olarak ateşkes çağrısı yapan bir arabulucu olarak konumlandırdı. Karadeniz üzerinden buğday ihracatına yönelik müzakerelere yardımcı oldu"
ifadeleri kullanıldı
'ULUSAL AKTÖR'
Gazetede ayrıca Türkiye'ye yönelik,
"Çıkarları ABD'ninkilerle yeterince kesişen, mümkün olan yerlerde işbirliğinin en azından iş benzeri bir ilişki gerektirdiği kadar önemli bir bölgesel ve küresel aktördür."
ifadeler kullanıldı.
'ABD'NİN GÜCÜNÜ SINIRLANDIRDI'
Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik,
"Daha geniş anlamda Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir."
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