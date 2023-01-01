Amerikan gazete The Hill Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu belirtti: İş birliği yapmak zaruri

"Ukrayna savaşı, Erdoğan'ın bağımsız reel politikasını keskin bir şekilde açığa çıkardı. Rus işgalini kınadı, ancak Batı yaptırımlarını reddetti ve Moskova ile ekonomik bağlarını genişletti. Yine de Ukrayna ile güçlü ekonomik ve askeri bağları olan Erdoğan, Kiev'e etkili insansız hava araçları sağladı, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden buğday ihracatının açılması için müzakerelerde bulundu ve kendisini aktif olarak ateşkes çağrısı yapan bir arabulucu olarak konumlandırdı. Karadeniz üzerinden buğday ihracatına yönelik müzakerelere yardımcı oldu"