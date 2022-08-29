Dünya Anketlerde Trump sürprizi Yüzde 60a yaklaştı
AMERİKA

Anketlerde Trump sürprizi: Yüzde 60'a yaklaştı

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu. Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediklerini belirtti

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Anketlerde Trump sürprizi: Yüzde 60a yaklaştı
Donald Trump

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

ABD'li futbolcu araba soygununda vuruldu
DÜNYA
ABD'li futbolcu araba soygununda vuruldu

S-300'lerle düşmanca hareket: Taciz kayıtları NATO’ya sunulacak
DÜNYA
S-300'lerle düşmanca hareket: Taciz kayıtları NATO’ya sunulacak

Polonya’da kömür kuyrukları
DÜNYA
Polonya’da kömür kuyrukları
Sağanakyağış geri geliyor

Sağanak
yağış geri geliyor

​İstanbul dahil çok sayıda ile kritik uyarı.
AnketlerdeTrump sürprizi

Anketlerde
Trump sürprizi

​Yüzde 60'a yaklaştı: Yeniden aday mı oluyor?
Alkollü sürücüdehşet saçtı

Alkollü sürücü
dehşet saçtı

​Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: Dört yaralı.

​Taciz kayıtları NATO'ya sunulacak.

TikTok'ta para aklıyorlar

TikTok'ta para aklıyorlar

Terörün finansmanı için kullanılıyor.

​Saniyeler içinde patladı.

​'Çocukların odasında mantar yetiştirdim.'

​100 bin liralık farklar kalmadı.

​İhracatı ilk 6 ayda 3,36 milyar dolara ulaştı.

​2.8 milyon hanenin gazı bu depoda.

​200 bini sınırda engellendi.
Takviye vitaminler masum değil

Takviye vitaminler masum değil

​Eksikliği telafi etmez.
Sıra bizde

Sıra bizde

Pakistan yardımlarımızı bekliyor.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​İhtiyaç sahibi ailelere bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak.
Fiyatı dudak uçuklattı

Fiyatı dudak uçuklattı

​Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada satıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.