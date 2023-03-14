Anti-semitizm deyip tüm suçları aklıyorlar

Batılı yayın kuruluşları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail güçlerinin uyguladığı baskıyı takipçilerinden gizlemek adına anti-semitizm bahanesine her geçen gün daha fazla sığınmaya başladı. Bu kapsamda Filistin’de yapılan zulmü duyuran haberler ya sansüre uğruyor, ya haberi yapan gazeteciler soruşturmaya işlerinden kovuluyor. Son olarak Fransa devlet kanalı France 24, İsrail zulmünü anlatan Filistinli deneyimli muhabir Laila Odeh’i susturmak için harekete geçti. France 24 kanalı yönetimi, Filistin topraklarındaki muhabiri Leila Odeh’e yönelik “tahrik” ve sözde “Yahudi düşmanlığı (anti-semitizm)” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Odeh, sosyal medya hesaplarında işgalciler tarafından öldürülenler için “şehit” ve “İsrail” yerine “1948 toprakları” ifadesini kullanmakla suçlandı. Kanal yönetimi, gazetecinin paylaşımlarını Filistin-İsrail sorununda uyguladıkları medya politikasına aykırı olduğunu öne sürdü.

Laila Odeh.

HUKUKİ SAVAŞ BAŞLATIRIZ

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, France 24’ün Filistinli gazeteci Laila Odeh’in çalışmalarını “Anti-Semitizm” bahanesiyle askıya alma kararını kınadı ve bunu protesto etmek için kanalı boykot etme çağrısı yaptı. FHKC tarafından yapılan basın açıklamasında , Odeh’in “Anti-Semitizm” iddiasıyla işten uzaklaştırma kararının korkunç, profesyonelliğe ve ahlaka aykırı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik savaş suçu işleyen İsrail’in, Filistinli gazetecilerin çalışmalarını ve yaşamlarını hedef aldığı belirtildi. Filistinli gazeteciler, soruşturma sürecinde Odeh’e her türlü hukuki desteği vereceklerini yineledi ve sosyal medyada bir kampanya başlattı. Çalışmalarını askıya alınan 30 yıllık deneyimli muhabir Laila Odeh, 2007 yılından bu yana France 24 kanalının Filistin temsilciliğini yürütüyordu.

GAZETECİLER BASKI ALTINDA

Maram Salim.

İsrail’in zulmünü duyurmaya çalışan gazeteciler büyük baskı altında çalışıyor. Geçtiğimiz yıl, Almanya’nın Bonn kentinde yaşayan Filistin asıllı gazeteci Maram Salim, sosyal medya hesabından yaptığı Avrupa’da ifade özgürlüğü olmadığına yönelik eleştirinin ardından, Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle’deki (DW) işinden kovulmuştu. Filistin asıllı gazeteci Maram Salim, Alman basınında yayınlanan bir makalede kendisi ve dört arkadaşının İsrail karşıtı ve antisemitik olmakla suçlandığını, bu nedenle soruşturma geçirip DW Arapça servisinde çalışan diğer arkadaşlarıyla açığa alındığını duyurmuştu. İsrail’in uyguladığı zulmü duyurmaya çalışan bir diğer gazeteci Şirin Ebu Akile ise bu çabasını canıyla ödedi. Akile, işgal güçlerinin Cenin’e düzenlediği baskını haber yaparken İsrail güçleri tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Şirin Ebu Akile.















