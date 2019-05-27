Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya AP seçimlerinde İtalyada aşırı sağ tarihi zafer aldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer aldı

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer aldı

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti. Salvini, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İtalya'daki sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise AP seçimleri sonucuyla Lig partisinin ardından ülkedeki ikinci en büyük parti oldu.
İtalya'daki sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise AP seçimleri sonucuyla Lig partisinin ardından ülkedeki ikinci en büyük parti oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağında birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

  • AP seçimlerinde İtalya'da yüzde 34,3'lük oy oranı ile ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkan Lig partisinin lideri Salvini, düzenlediği basın toplantısında, elindeki Katolik tesbihi çıkartıp üzerindeki haç sembolünü öptü.

Salvini, "İtalya ve Avrupa'ya umudu, gururu, köklerini ve güvenliğini tekrar bulmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kendimi, Meryem Ana'nın kalbine bir oy veya partinin başarısı için değil, bir ülkenin ve bir kıtanın geleceği ve kaderi için emanet ettim" dedi.

İtalya'da 1'inci parti

Salvini ayrıca, AP seçimleri sonuçlarının ülkedeki koalisyon hükümetinin geleceğini zora soktuğu iddialarını yalanlayarak, hükümet programının devam ettiğini vurguladı.

Matteo Salvini, Facebook'tan yayınladığı videoda da elinde "İtalya'da 1'inci parti, teşekkürler" yazılı bir döviz tutarak, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da" şeklinde konuştu.

AP seçimlerinde aday olan ve seçilen Salvini'nin ülkesinde senatör, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olmasından dolayı İtalya'daki siyasi görevlerini bırakmayarak AP parlamenterliğini Lig partisinden bir adaya devretmesi bekleniyor.

Diğer yandan İtalya'da Lig partisi elde ettiği başarıyla ülkede sağın en büyük temsilcisi olduğunu gösterdi. Lig partisi, 2014'teki AP seçimlerinde yüzde 6,2 olan oy oranını bu seçimlerde yüzde 34,3'e kadar çıkardı.

Eski başbakanlardan 82 yaşındaki Silvio Berlusconi ise ilk kez katıldığı AP seçimlerinde seçilmeyi başarsa da partisi Forza İtalya yüzde 8,78'lik oy oranıyla başarısız oldu.

REKLAM

Ayrıca, koalisyon hükümetinin diğer ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) AP seçimlerinden yenilgi ile ayrıldı. İtalyan basını, 2018'deki genel seçimlerde yüzde 32,7'lik oy oranını AP seçimlerinde yüzde 17,1'e düşüren M5S için "çöküş" ifadesini kullandı.

İtalya'daki sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise AP seçimleri sonucuyla Lig partisinin ardından ülkedeki ikinci en büyük parti oldu. PD, 2014'deki AP seçimlerinde aldığı yüzde 40,8'lik tarihi başarıdan çok uzakta olsa da 2018'deki genel seçimlerde elde ettiği yüzde 18,8'lik oy oranını bu AP seçimlerinde yüzde 22,7'ye çıkardı.

Avrupa Parlamento seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy kullanma sona erdi
DÜNYA
Avrupa Parlamento seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy kullanma sona erdi

AB genelinde 21 ülke sandık başında
DÜNYA
AB genelinde 21 ülke sandık başında
Eylem planı hazırlanacak

Eylem planı hazırlanacak

​Bakan Kurum'dan İstanbul için önemli açıklama.
Hastane çıkışıintikam kurşunu

Hastane çıkışı
intikam kurşunu

Kaçarken kaza yaptı, aracını yolda bırakıp kaçtı.
Rol mü yapıyorgerçek mi?

Rol mü yapıyor
gerçek mi?

​Anne-babasını siyanürle öldüren genç hastanede.
Ciddi talep var

Ciddi talep var

​2022'nin başlarında açılması hedefleniyor.
Dizel araçlar<br>mahkeme yolunda

Dizel araçlar
mahkeme yolunda

Düşük emisyon bölgesi kararının ardından yeni adım.
F.Bahçelileri heyecanlandırdı

F.Bahçelileri heyecanlandırdı

Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı.
Polisten 9 kurşun

Polisten 9 kurşun

​Meslektaşıyla tartışıp silahını art arda ateşledi.

21 aday yarışacak

21 aday yarışacak

İl Seçim Kurulu 23 Haziran için kesin listeyi açıkladı.

Marmara'yı karış karış inceliyor

Marmara'yı karış karış inceliyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi.

'Başkan olmayacağım'

'Başkan olmayacağım'

Aziz Yıldırım aylar sonra konuştu.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarıldı

Yarı fiyatına
satışa çıkarıldı

1990 yılında kurulup, ​400 mağazaya ulaşmıştı.
29 ilde baskın

29 ilde baskın

Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon.
Hedefini açıkladı

Hedefini açıkladı

G.Saraylı Feghouli şampiyonluk hikayesini anlattı.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Hudut kartalları burada düşmana korku salıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.