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Arap Birliği'nden Gazze kararı: Taslak metin kabul edildi

Arap Birliği'nden Gazze kararı: Taslak metin kabul edildi

14:554/03/2025, Salı
IHA
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Bugün Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde taslak metin kabul edildi. Plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için toplamda 53 milyar dolara ihtiyaç var.

Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden yapılandırılması için taslak metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Taslak planın ilk aşamasında 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Enkaz kaldırılacak, geçici konutlar inşa edilecek. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için toplamda 53 milyar dolara ihtiyaç var.

#Gazze
#Arap Birliği Zirvesi
#Kahire
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