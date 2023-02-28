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Dünya

Arap dünyasından Şam’a üst düzey ziyaret

Arap dünyası, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından izole ettiği Esed rejimiyle normalleşme adımlarını hızlandırdı. Irak, Ürdün, Filistin, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri meclis başkanlarının yanı sıra Umman ve Lübnan'dan temsilciler, Arap Parlamenter Birliği'nden bir heyetin parçası olarak Suriye'ye gitti ve Esed’le bir araya geldi.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arap ülkelerinden üst düzey parlamenterlerden oluşan bir grup pazar günü Suriye'ye giderken, ziyaret yumuşama sürecinin başlangıcı olarak yorumlandı.

Arap ülkelerinden üst düzey parlamenterlerden oluşan bir grup pazar günü Suriye'ye giderken, ziyaret yumuşama sürecinin başlangıcı olarak yorumlandı.

Arap dünyası, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından izole ettiği Esed rejimiyle normalleşme adımlarını hızlandırdı. Arap ülkelerinden üst düzey parlamenterlerden oluşan bir grup pazar günü Suriye'ye giderken, ziyaret yumuşama sürecinin başlangıcı olarak yorumlandı. Irak, Ürdün, Filistin, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri meclis başkanlarının yanı sıra Umman ve Lübnan'dan temsilciler, Arap Parlamenter Birliği'nden bir heyetin parçası olarak Suriye'ye gitti ve Esed’le bir araya geldi. Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi "Biz Suriye'siz yapamayız ve Suriye de geri dönebilmesini umduğumuz Arap çevresi olmadan yapamaz" diye konuştu. Arap Birliği 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve birçok Arap ülkesi Şam'daki elçilerini geri çekmişti.


#Suriye
#Esed
#Arap Ülkeleri
2 saat önce
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Arap dünyasından Şam’a üst düzey ziyaret
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