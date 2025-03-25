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Arjantin'de askeri darbenin 49. yılı nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi

Arjantin'de askeri darbenin 49. yılı nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi

08:3125/03/2025, Salı
AA
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Başlarına beyaz eşarp takan Plaza de Mayo Anneleri, 40 yıldır her hafta sonu Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önündeki meydanda toplanıyor.
Başlarına beyaz eşarp takan Plaza de Mayo Anneleri, 40 yıldır her hafta sonu Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önündeki meydanda toplanıyor.

Arjantin'de 49 yıl önce gerçekleşen askeri darbe ve Devlet Başkanı Javier Milei'nin diktatörlük dönemine ilişkin inkarcı söylemleri nedeniyle protesto yürüyüşü yapıldı.

Başkent Buenos Aires'te 9 Temmuz Bulvarı'nda toplanan on binlerce vatandaş, Plaza de Mayo Meydanı'na kadar yürüdü. Darbe dönemi mağdurlarını anmak için ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan vatandaşlar, "Unutmuyoruz, affetmiyoruz ve uzlaşmıyoruz" sloganları attı. Devlet Başkanı Milei'nin darbe döneminde yaşananlarla ilgili yorumlarına tepki gösteren grup, kayıpların bulunması için hükümete çağrıda bulundu. Yürüyüşe, çeşitli siyasi partiler, sendikalar, insan hakları örgütleri ve Plaza de Mayo Anneleri katıldı.

Arjantin'de 20. yüzyılda yapılan 6 askeri darbenin en kanlısı ve sonuncusu olan 24 Mart 1976'daki darbede, insan hakları örgütlerine göre 30 bin kişi kayboldu.


PLAZA DE MAYO ANNELERİ KİMDİR?


Aileler, 1976-1983 yıllarında ülkeyi yöneten askeri rejim döneminde kaybolan çocuklarıyla ilgili bilgi talep ediyor. Devlet Başkanı Milei'nin hükümeti, diktatörlük döneminde yaşanan insan hakları ihlallerini küçümseyen ve 30 bin kayıp olduğu yönündeki genel kabul gören rakamı sorgulayan bir tutum sergiliyor. Hükümet, 1970'lerde yaşanan şiddet olaylarında hem devlet gücünün hem de silahlı grupların eşit derecede sorumlu olduğunu öne sürüyor.




#49. yıl dönümünü
#Arjantin
#Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei
#askeri darbe
#Plaza de Mayo Meydanı

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