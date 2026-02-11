Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto: Başbakanlık binasına molotofkokteyli saldırı

Bin 300’den fazla polisin görev aldığı gösteri sırasında kalabalığa hitap eden muhalif lider Sali Berisha, protestoyu Arnavutluk için kritik bir anda yapılan

"barışçıl bir ayaklanma"

olarak tanımladı. Kendisi de yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski Başbakan ve Demokrat Parti (PD) lideri Berisha, Başbakan Rama’yı Balluku’yu koruyabilmek adına

"yargı sistemine savaş açmakla"