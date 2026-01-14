Artık çadır da yok: Filistinli siviller korunaksız

Terör devleti İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin vermemesi aşırı soğukların yaşandığı bölgede ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, kutup soğuklarının etkili olduğu Gazze’de, İsrail saldırıları yüzünden evsiz kalıp derme çatma çadırlara ve hasarlı binalara sığınan 2,3 milyon Filistinlinin durumuna ilişkin bilgi verdi. Bölgedeki ailelerin yıpranmış çadırlarda ve izole bölgelerde yaşadığına işaret eden Sevabite, battaniye, yatak ve barınma krizinin ciddi ve boğucu boyutlara ulaştığını kaydetti. Sevabite, "Kutup kökenli aşırı soğukların etkisi altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi" ifadelerini kullandı. Filistin Ulusal Girişim Hareketi ise İsrail ordusunun Gazze’deki yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası 2 bin 500 evi daha yıktığını aktardı.

288 BİN AİLE BARINAKSIZ

Sevabite, işgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik düzenlediği bombardımanların altyapının yüzde 90’ını tahrip ettiğini hatırlattığı açıklamasında, iki milyondan fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve 288 bin ailenin soğuk hava şartlarında barınaksız kaldığını dile getirdi. Yerinden edilen Filistinlilerin battaniye ve yer soğuğundan koruyacak yataklardan yoksun olduğunu, battaniye ve ısıtıcı eksikliğinin yüzde 70’i aştığını aktaran Sevabite, işgal ordusunun 303 barınma merkezi ile 61 gıda dağıtım merkezinin vurduğunu kaydetti. Bu durumun 38 hastane ve 96 sağlık merkezinin de saldırılar yüzünden kullanılamaz hale gelmesiyle hastalara müdahalenin zorlaştığını belirten Sevabite, uluslararası topluma güvenli barınma ve ısınma imkanlarının sağlanması için acil harekete geçilmesi çağrısını yaptı.

2 BİN 500 EV DAHA YIKILDI

Ateşkesle birlikte İsrail saldırılarının azalmasına rağmen süren soykırımın etkileri, Gazze’deki yıkımı da derinleştiriyor. Filistin Ulusal Girişim Hareketi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden beri İsrail ordusunun Gazze’de 2 bin 500’den fazla evi yıktığını bildirdi. Hareket tarafından yayınlanan açıklamada, işgal güçleri tarafından sürdürülen yıkım faaliyetlerinin tehlikeli biçimde arttığına dikkat çekilerek, konutlar ve altyapının sistematik bir şekilde yıkıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, bu politikanın sürdürülmesinin İsrail’in ateşkese bağlı kaldığı yönündeki iddiaların "asılsızlığını" ortaya koyduğu ve açık bir insanlık suçu teşkil ettiğinin altı çizildi.

HEDEF ETNİK TEMİZLİK

İsrail ordusunun bu yıkımlarla asıl amacının Gazze’deki insani felaketi derinleştirmek, zorla yerinden etmeyi ve toplu cezalandırmayı dayatmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gazze’ye yönelik tüm yıkım ve saldırıların derhal ve kapsamlı biçimde durdurulmasını, ihlalleri soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. Açıklamada ayrıca, Filistin halkı için İsrail’in ihlallerine karşı uluslararası bir koruma mekanizmasının devreye girmesinin şart olduğu belirtilerek, İsrail’in sivillere yönelik suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldı.





İŞGALCİYE 3,3 MİLYAR DOLARLIK SİLAH

Gazze’de ilan edilen anlaşmaya rağmen İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmeyip insani yardımları engellemesini izlemekle yetinen garantör ülke ABD, işgal devletine silah sevkiyatlarını ise sonlandırmadı. ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail’e en 3,3 milyar dolarlık askeri yardımı ve Batı Şeria ile Gazze’ye yapılacak yardımlara kısıtlamalar getirilmesini ön gören bir yasa tasarısı sundu. Dışişleri Bakanlığı Yabancı Askeri Finansman (FMF) Programı kapsamında sunulan tasarı, 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın İsrail’e hibe edilmesi ön görülüyor. Buna karşın tasarıda, ABD tarafından Batı Şeria ve Gazze’de için yapılan güvenlik yardımlarının ise engellenmesi karara bağlanıyor.



