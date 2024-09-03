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Dünya

Aşırı sıcaklar Japonya'yı vurdu: Ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

Küresel ısınma Japonya'da aşırı sıcakları rekor seviyelere tırmandırdı. Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği bildirildi.

15:07 - 3/09/2024 الثلاثاء
AA
Japonya, 2023 yılının ardından en sıcak yaz dönemini yaşıyor.
Japonya, 2023 yılının ardından en sıcak yaz dönemini yaşıyor.

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik verileri güncelledi.


Buna göre, haziran-ağustosu kapsayan 3 aylık dönemde başkent metropolünde yüksek hava sıcaklığı sebebiyle ölenlerin sayısı 248'e çıktı.


Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya işyerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi.

'Şiddetli hale gelebilir'

Büronun açıklamasında,
"Hayatını kaybedenler genellikle yaşlı ve yalnız yaşıyor, bu da etraflarındaki değişiklikleri fark etmelerini zorlaştırıyor, semptomlar çok daha şiddetli hale gelebilir"
ifadeleri kullanıldı.

Klima kullanımının teşvik edildiği açıklamada
"Sıcak çarpmasından dolayı ölüm önlenebilir. Bu nedenle lütfen sıcak günlerde klimayı kullanın"
ifadeleri yer aldı.

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.


Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.



#Japonya
#Hava Sıcaklığı
#sağlık
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