Aşırı sıcaklar Japonya'yı vurdu: Ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik verileri güncelledi.
Buna göre, haziran-ağustosu kapsayan 3 aylık dönemde başkent metropolünde yüksek hava sıcaklığı sebebiyle ölenlerin sayısı 248'e çıktı.
Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya işyerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi.
'Şiddetli hale gelebilir'
Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.