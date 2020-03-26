Dünya Askeri fabrikada ilaç seferberliği Koronavirüse karşı üretilen ilacın muadili üretilecek
KORONAVİRÜS

Askeri fabrikada ilaç seferberliği: Koronavirüse karşı üretilen ilacın muadili üretilecek

Milli Savunma Bakanlığı’na aid “İlaç Fabrikası” seferber oldu. Geçmişi Kırım Harbine kadar uzanan fabrika Çin ve Japonya’da üretilen ve koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretecek. Maske ve antibakteriyel sıvı üretimi de hızlandırıldı. MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü normal şartlarda TSK’nın ilaç ihtiyacı için AR-GE çalışmaları ve üretim yapıyor. İlaçlar, konvansiyonel ve kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer (KBRN) savaşlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İlaç Fabrikası Müdürlüğü
İlaç Fabrikası Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ilaç ve sıhhi malzemeler ile solunum cihazının üretilmesi için Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Ankara’daki MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğünde, maske, antibakteriyel ürün imalatına başlandı, yoğunlaştırılan üretim kapsamında ekstra eczacı ve kimyager görevlendirildi. Yine ilaçların muadillerinin üretilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Bakan Akar, Çin ve Japonya’da koronavirüs ile mücadelede kullanılan ilaçların muadilini yapabileceklerini duyurdu. Yerli solunum cihazı üretimi konusunda da askeri fabrikaların imkanları harekete geçirildi.

Fotoğraf: Arşiv

İLK İLACI KIRIM HARBİNDE ÜRETTİ

MSB İlaç Fabrikası’nın tarihi Kırım Harbine kadar (1853-1856) uzanıyor. O tarihlerde ilk olarak ilaç ve tıbbi malzeme yapımı, orduda başlanmıştı. 1. Dünya Savaşı’nda da Beylerbeyi Transit Deposundan başka Konya’nın Sille Mevkiinde ikinci bir ilaç ve pansuman malzemesi üretimine devam edildi. 1965’te Ordu İlaç Fabrikası ismiyle faaliyete geçti, 1999 tarihinden itibaren ise MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı ismini aldı. Fabrika, halen MSB İlaç Fabrikası Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet yürütüyor.

STANDARTLARA UYGUN

Fabrika, mevcut kapasitesiyle 5’i üretim bölümü olmak üzere 6 bölümde hizmet verebiliyor. “Muayene ve Kontrol Bölüm Amirliği, Kalite Kontrol Kısmı”nda, uluslararası normlara uygun modern cihazlar ve bilgisayar kontrollü sistemler eşliğinde üretimde kullanılmak üzere tedarik edilen hammadde yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin analizi, seri üretim aşamasında yarı mamul ve mamul maddelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılıyor. Yeni üretilecek ürünlerin uluslararası referanslar dahilinde ön formülasyon ve formülasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: Arşiv

ORDU TİPİ ÜRETİM

  • MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaç hammaddesi ve ambalaj malzemeleri ile TSK’nın barışta ve savaşta kullanacağı ordu tipi ilaç ve pansuman malzemelerini üretme misyonuyla görev yürütüyor. TSK’nın ilaç ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığı azaltma, seferde ihtiyaç duyulacak ilaç ve tıbbî malzeme karşılama oranını arttırmak ilaç üretimi ve formülasyon geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Konvansiyonel ve KBRN (kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer) savaşlarında kullanılmak üzere çeşitli ilaç ve antidotların geliştirilip üretilmesi üzerinde duruluyor.

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