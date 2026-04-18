Askeri seferberlik gibi hazırlık

ABD’de Trump yönetiminin son dönemde attığı adımlar, ülkenin askeri kapasitesini ciddi biçimde genişletmeye hazırlandığı yönünde değerlendirmeleri alevlendirdi. Uzmanlara göre bu gelişmeler, Vietnam Savaşı döneminden bu yana görülmemiş ölçekte bir militarizasyon ihtimalini gündeme taşıyor. Trump yönetiminin son bir yılda, Venezuela, Meksika, Kanada, Grönland, Nijerya, İran ve Küba'ya yönelik askeri güç üzerinden rıza üretme ve tehdit politikasını küresel bir çerçeveye genişletmek amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Bu çerçevede dikkat çeken gelişme, Pentagon’un özel sektörle yürüttüğü temaslar oldu. Savaş Bakanlığı yetkilileri, otomotiv ve ağır sanayi devleriyle görüşerek üretim hatlarının mühimmat, insansız hava araçları ve askeri ekipman üretimine kaydırılmasını değerlendirdi. Bu süreç, “savaş zamanı üretim düzenine geçiş” diye tanımlandı.

Bir diğer kritik adım ise zorunlu askerlik altyapısına yönelik. 2025 sonunda imzalanan savunma yasası kapsamında, 18-26 yaş arası erkeklerin Selective Service (Seçici Servis) sistemine otomatik kaydı öngörülüyor. Yönetim, olası bir zorunlu askerlik uygulamasını net biçimde dışlamazken, bu düzenleme olası bir seferberlik için insan kaynağı havuzunun genişletilmesi olarak yorumlanıyor. Savunma bütçesindeki artış da dikkat çekici. 2027 mali yılı için talep edilen yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık dev bütçe, ABD tarihinde bir ilk olarak temel savunma harcamalarının 1 trilyon doları aşmasına işaret ediyor. Yetkililer bu artışı “sanayi kapasitesini katlayacak dönüşüm yatırımları” olarak savunurken, eleştirmenler bunun küresel bir çatışma hazırlığı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Pentagon’un yeni politikası, yedek kuvvetlerin rolünü genişletiyor. Özellikle Individual Ready Reserve (Bireysel Hazır Rezerv) personelinin artık “son çare” değil, aktif bir mobilizasyon unsuru olarak görülmesi, kapsamlı bir savaş senaryosuna hazırlık olarak yorumlanıyor. Kongre’nin 1978’den bu yana ilk kez geniş çaplı bir seferberlik tatbikatı talep etmesi de bu tabloyu güçlendiriyor. Eski adıyla Savunma Bakanlığı’nın “Savaş Bakanlığı” ifadesiyle anılmaya başlanmasının da bir zihniyet dönüşümünün işareti olarak değerlendiriliyor.